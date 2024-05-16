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16 мая, 11:41

"Хлопцы, шо вы робите?": Украина на ушах из-за жёсткого задержания девушки-велосипедистки

Во Львове велосипедистку без документов задержали как опасную преступницу

Видео жёсткого задержания девушки-велосипедистки во Львове широко обсуждается в украинских соцсетях. По данным издания "Страна.ua", студентку скрутили прямо на улице якобы за то, что она отказалась показать документы.

"Хлопцы, шо вы робите?": Украина на ушах из-за жёсткого задержания девушки-велосипедистки. Видео © Telegram / ТРУХА

В задержании "особо опасной" горожанки было задействовано не менее шести патрульных. Возмущённые неоправданной жестокостью правоохранителей, за девушку вступились прохожие. Её попытались физически отбить у силовиков, но тщетно: велосипедистку всё-таки повалили на землю, надели на неё наручники и увезли.

"И по печени дубинками не били?": Украинцы захейтили певца Монатика за видео с военкомами
"И по печени дубинками не били?": Украинцы захейтили певца Монатика за видео с военкомами

Кстати, на Украине всё чаще фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками местных военкоматов. Не так давно в одном из них призывника запытали до смерти. По словам матери погибшего, сына доставили в ТЦК, где над ним издевались и угрожали. А ранее Life.ru рассказывал, как пьяные украинские военкомы кинулись с кулаками на женщин, пытавшихся отбить у них волонтёра.

Обложка ©

Telegram / ТРУХА

Марина Калегина
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