"Хлопцы, шо вы робите?": Украина на ушах из-за жёсткого задержания девушки-велосипедистки

Видео жёсткого задержания девушки-велосипедистки во Львове широко обсуждается в украинских соцсетях. По данным издания "Страна.ua" , студентку скрутили прямо на улице якобы за то, что она отказалась показать документы.

В задержании "особо опасной" горожанки было задействовано не менее шести патрульных. Возмущённые неоправданной жестокостью правоохранителей, за девушку вступились прохожие. Её попытались физически отбить у силовиков, но тщетно: велосипедистку всё-таки повалили на землю, надели на неё наручники и увезли.