"Хлопцы, шо вы робите?": Украина на ушах из-за жёсткого задержания девушки-велосипедистки
Во Львове велосипедистку без документов задержали как опасную преступницу
Видео жёсткого задержания девушки-велосипедистки во Львове широко обсуждается в украинских соцсетях. По данным издания "Страна.ua", студентку скрутили прямо на улице якобы за то, что она отказалась показать документы.
"Хлопцы, шо вы робите?": Украина на ушах из-за жёсткого задержания девушки-велосипедистки. Видео © Telegram / ТРУХА
В задержании "особо опасной" горожанки было задействовано не менее шести патрульных. Возмущённые неоправданной жестокостью правоохранителей, за девушку вступились прохожие. Её попытались физически отбить у силовиков, но тщетно: велосипедистку всё-таки повалили на землю, надели на неё наручники и увезли.
Кстати, на Украине всё чаще фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками местных военкоматов. Не так давно в одном из них призывника запытали до смерти. По словам матери погибшего, сына доставили в ТЦК, где над ним издевались и угрожали. А ранее Life.ru рассказывал, как пьяные украинские военкомы кинулись с кулаками на женщин, пытавшихся отбить у них волонтёра.
Telegram / ТРУХА