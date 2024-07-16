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16 июля, 13:10

Пьяный мужчина сплясал омерзительный танец без трусов перед 7-летней девочкой и её семьёй в Дубне

SHOT: В Дубне пьяный мужчина станцевал голым на пляже перед 7-летней девочкой

В подмосковной Дубне нетрезвый неадекват без одежды станцевал перед семилетней девочкой и её семьёй. О вопиющем случае непотребства сообщил SHOT.

Любитель алкоголя Владимир, исполнивший танец нагишом перед 7-летней девочкой на пляже в Дубне. Фото © SHOT.

Любитель алкоголя Владимир, исполнивший танец нагишом перед 7-летней девочкой на пляже в Дубне. Фото © SHOT.

По сведениям телеграм-канала, всё произошло на Атомном пляже на берегу Волги после шести часов вечера. Семья с маленькой дочкой отдыхала на берегу, а рядом с ними шумно распивали спиртное двое мужчин. В какой-то момент один из них подошёл к "соседям", стащил с себя трусы и принялся вопить, чтобы все на него смотрели, исполняя при этом нечто вроде танца.

Атомный пляж в Дубне. Фото © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / land_art_park_dubna

Атомный пляж в Дубне. Фото © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / land_art_park_dubna

Его попытались угомонить, но без помощи полиции сделать это не получилось. Прибывшие правоохранители задержали танцора, им оказался 39-летний местный житель Владимир, который нигде не работает. В его отношении завели уголовное дело в рамках статьи "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Таким образом, "выступление" в пьяном порыве может стать для него билетом в колонию, срок заключения в которой по такому обвинению может составить до 20 лет.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае на набережной в Ялте, где увидели разгуливающего нагишом мужчину. Остальным жителям и гостям города такое зрелище по душе не пришлось, поэтому была вызвана полиция, которая задержала нудиста. Это оказался 31-летний турист. Смысл своего променада без одежды он разъяснить не смог.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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