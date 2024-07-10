"Провоцируют желание": Сексолог объяснила, почему извращенцев становится всё больше и причём тут жара

Рост количества извращенцев на улицах может быть связан с летней жарой. Как отметила психолог, сексолог Рената Бахтеева, в летний зной принято носить более открытую одежду, что будоражит сознание неадекватов.

"Безусловно, жара влияет на нездоровую сексуальную активность. Люди раздеваются, оголяют части своего тела, привлекая тем самым внимание извращенцев. Таким образом, хоть и ненамеренно, они провоцируют желание у тех же эксгибиционистов получить эмоциональный ответ от возбудителя и тем самым завершить свои фантазии", — сказала эксперт в беседе с aif.ru.

По её словам, эксгибиционисты в современном мире летом расслабляются на полную, ведь сейчас мода позволяет носить полупрозрачные ткани и короткие вещи. Поэтому, отметила психолог, отличить извращенца от нормального человека бывает не так просто. Бахтеева посоветовала при встрече с неадекватом постараться подавить в себе испуг и не реагировать на его поведение, потому что такие люди ждут резкой реакции.