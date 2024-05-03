Врач рассказал, из каких детей вырастают взрослые-сексоголики

Сексоголизм является одним из видов психической зависимости, которую можно сравнить с наркоманией или алкоголизмом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук. По его словам, главными признаками этой тяжёлой патологии является рискованное сексуальное поведение, частая смена половых партнёров, порнофилия. А одной из причин, по которой у взрослого человека может развиться сексоголизм, врачи называют отсутствие родительского внимания в детстве — определённую "недоласканность" и "недохваленность".

"Сексоголизм — это попытка самоутвердиться, порой граничащая даже с садистическим компонентом, когда человек может специально разрушать сердца, очаровывать, бросать и переключаться дальше", — объясняет Кульгавчук.

У людей, страдающих этой патологией, принятие себя как личности отождествляется исключительно с сексуальными победами, с количеством новых партнёров. Но за этим кроется никому не видимая внутренняя пустота, говорит врач, и такое поведение со временем неизбежно приводит к апатии, опустошению.

Кульгавчук подчеркнул, что сексоголизм — это болезнь, для лечения которой нужно обращаться к специалисту.