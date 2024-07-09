Подростки отбили школьниц от педофилов на пляже в Оренбурге
Подростки избили пристававших к школьницам мужчин в Оренбурге
Группа подростков заступились за школьниц, которые пожаловались на приставания двух взрослых мужчин на пляже в Оренбурге. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, драка произошла на оренбургском пляже в районе ЖК "Марсово поле". Девочки пожаловались, что один мужчина подплывал к ним и трогал, а с одной школьницы даже сорвал купальник. Второй мужчина снимал всё это на видео.
Местные парни решили вступиться за девчонок и избили извращенцев. В МВД нам заявили, что проводят проверку, но пока никого не нашли и не задержали.
А ранее в подмосковном Красноармейске задержали педофила, пытавшегося изнасиловать школьника. 12-летний мальчик один купался на реке Воре, в какой-то момент к нему подошёл 42-летний разнорабочий и предложил посмотреть на "красивые виды" из ближайших кустов.