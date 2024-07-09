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9 июля, 15:50

Подростки отбили школьниц от педофилов на пляже в Оренбурге

Подростки избили пристававших к школьницам мужчин в Оренбурге

Группа подростков заступились за школьниц, которые пожаловались на приставания двух взрослых мужчин на пляже в Оренбурге. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, драка произошла на оренбургском пляже в районе ЖК "Марсово поле". Девочки пожаловались, что один мужчина подплывал к ним и трогал, а с одной школьницы даже сорвал купальник. Второй мужчина снимал всё это на видео.

Местные парни решили вступиться за девчонок и избили извращенцев. В МВД нам заявили, что проводят проверку, но пока никого не нашли и не задержали.

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В Химках задержали мужчину, который заманивал девочек суши и котятами ради грязных дел

А ранее в подмосковном Красноармейске задержали педофила, пытавшегося изнасиловать школьника. 12-летний мальчик один купался на реке Воре, в какой-то момент к нему подошёл 42-летний разнорабочий и предложил посмотреть на "красивые виды" из ближайших кустов.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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