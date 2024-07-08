В Подмосковье педофил попытался изнасиловать школьника, купавшегося в реке

В подмосковном Красноармейске задержали педофила, пытавшегося изнасиловать школьника. По данным SHOT, всё произошло в минувшую субботу, когда 12-летний мальчик один купался на реке Воре. В какой-то момент к нему подошёл 42-летний разнорабочий Шерали.

Незнакомец начал расхваливать навыки ребёнка и попросил его дать урок по плаванию. Однако сначала извращенец предложил мальчику посмотреть на "красивые виды" из ближайших кустов, и тот согласился. Уже там педофил стал приставать к школьнику.