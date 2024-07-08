В Подмосковье педофил попытался изнасиловать школьника, купавшегося в реке
В подмосковном Красноармейске задержали педофила, пытавшегося изнасиловать школьника. По данным SHOT, всё произошло в минувшую субботу, когда 12-летний мальчик один купался на реке Воре. В какой-то момент к нему подошёл 42-летний разнорабочий Шерали.
Незнакомец начал расхваливать навыки ребёнка и попросил его дать урок по плаванию. Однако сначала извращенец предложил мальчику посмотреть на "красивые виды" из ближайших кустов, и тот согласился. Уже там педофил стал приставать к школьнику.
Ребёнок закричал, начал звать на помощь и смог сбежать. Дома он всё рассказал маме, а та — полиции. Шерали оперативно задержали. Выяснилось, что он живёт в соседнем доме. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в подмосковных Химках задержали педофила, который заманивал жертв дорогими подарками, суши и молочными коктейлями. По данным Life.ru, известно о двух пострадавших. Позднее отец одной из девочек, к которой приставал извращенец, разгромил его табачную лавку.
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