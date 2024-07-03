ФСИН получит доступ к врачебной тайне педофилов
Кабмин одобрил проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов
Правительственная комиссия одобрила законопроект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов без их согласия. Соответствующий проект закона был внесён Министерством юстиции России, пишет ТАСС.
Ведомство предложило внести поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Согласно действующему законодательству, составляющие врачебную тайну сведения предоставляются по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением наказания и осуществлением контроля за поведением осуждённого.
При этом получение таких сведений в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, без согласия гражданина или его представителя невозможно. Данная информация может потребоваться для контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов. После рассмотрения правительственная комиссия одобрила этот законопроект.
Ранее стражи правопорядка обвинили жителя населённого пункта Елохи, расположенного в Верещагинском городском округе Пермского края, в изнасиловании ребёнка. Расследование по данному уголовному делу продолжается. Предполагаемый злоумышленник сейчас под стражей.
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