ФСИН получит доступ к врачебной тайне педофилов

Правительственная комиссия одобрила законопроект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов без их согласия. Соответствующий проект закона был внесён Министерством юстиции России, пишет ТАСС.

Ведомство предложило внести поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Согласно действующему законодательству, составляющие врачебную тайну сведения предоставляются по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением наказания и осуществлением контроля за поведением осуждённого.

При этом получение таких сведений в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, без согласия гражданина или его представителя невозможно. Данная информация может потребоваться для контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов. После рассмотрения правительственная комиссия одобрила этот законопроект.