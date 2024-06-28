В Керчи массажист совратил 15-летнюю девочку
В Керчи массажист совратил 15-летнюю клиентку. Как сообщает Mash на волне, девочка сбежала из дома, после чего родители обратились в полицию. В итоге выпившую девушку нашли в квартире 34-летнего мужчины.
Оказалось, что они познакомились, когда школьница ходила к нему на массаж в больницу. Так они и начали общаться. Мужчина признался, что она уже не первый подросток, с которым он знакомится на работе. Ранее массажист даже жил с одной несовершеннолетней и отправлял фото её половых органов другим своим малолетним подругам. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье мужчина затащил 13-летнюю девочку в машину и изнасиловал. Испуганная шестиклассница после случившегося сразу побежала домой и рассказала обо всём маме. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. В Химках тоже задержали 50-летнего педофила. Он заманивал маленьких девочек дорогими подарками, суши и молочными коктейлями, а взамен просил оказать ему интимные услуги.
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