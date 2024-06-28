В Керчи массажист совратил 15-летнюю девочку

В Керчи массажист совратил 15-летнюю клиентку. Как сообщает Mash на волне , девочка сбежала из дома, после чего родители обратились в полицию. В итоге выпившую девушку нашли в квартире 34-летнего мужчины.

Оказалось, что они познакомились, когда школьница ходила к нему на массаж в больницу. Так они и начали общаться. Мужчина признался, что она уже не первый подросток, с которым он знакомится на работе. Ранее массажист даже жил с одной несовершеннолетней и отправлял фото её половых органов другим своим малолетним подругам. По данному факту возбуждено уголовное дело.