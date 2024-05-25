В Подмосковье мужчина силой затолкал шестиклассницу в машину и надругался над ней
SHOT: В Подмосковье мужчина затащил 13-летнюю девочку в машину и изнасиловал
Мужчина из Подмосковья силой затащил в свой автомобиль шестиклассницу и изнасиловал её. Об этом сообщает SHOT.
Китайский автомобиль Kaiyi Е5 в Московской области. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, 13-летняя Алиса днём 24 мая увидела китайский седан Kaiyi Е5 в конце улицы, когда шла от дома в дачном посёлке под Мытищами. Находившийся внутри мужчина стал угрожать девочке, потом схватил её за руку, затащил в машину, где и надругался над ней.
Испуганная шестиклассница после случившегося сразу побежала домой, где обо всём рассказала маме. Полицейские оперативно задержали злоумышленника — им оказался мужчина по фамилии Сааков. Суд отправил извращенца в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, мужчине грозит до 20 лет колонии.
А ранее Life.ru рассказывал, что житель Екатеринбурга заманил в квартиру маленькую девочку. Мужчина находился в пьяном состоянии, он раздел пострадавшую и трогал её за разные части тела. После этого девочка рассказала о случившемся бабушке.
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