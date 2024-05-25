В Подмосковье мужчина силой затолкал шестиклассницу в машину и надругался над ней

Мужчина из Подмосковья силой затащил в свой автомобиль шестиклассницу и изнасиловал её. Об этом сообщает SHOT.

Китайский автомобиль Kaiyi Е5 в Московской области. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, 13-летняя Алиса днём 24 мая увидела китайский седан Kaiyi Е5 в конце улицы, когда шла от дома в дачном посёлке под Мытищами. Находившийся внутри мужчина стал угрожать девочке, потом схватил её за руку, затащил в машину, где и надругался над ней.

Испуганная шестиклассница после случившегося сразу побежала домой, где обо всём рассказала маме. Полицейские оперативно задержали злоумышленника — им оказался мужчина по фамилии Сааков. Суд отправил извращенца в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, мужчине грозит до 20 лет колонии.