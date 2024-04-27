Житель Екатеринбурга заманил в квартиру маленькую девочку, раздел и трогал её

В Екатеринбурге 51-летний мужчина заманил к себе в квартиру шестилетнюю девочку, попросил её раздеться и трогал за разные части тела. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в полиции.

"Воспитанница детского сада гуляла во дворе, к ней подошёл сосед и позвал в гости. Та начала отказываться, но он взял её за руку и увёл в квартиру. Там разделся и велел раздеться ей, после стал трогать за разные части тела. Затем он включил порно и уснул", — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Согласно сведениям источника, мужчина находился в пьяном состоянии. После того как житель Екатеринбурга уснул, девочка оделась, разбудила его и попросила выпустить из квартиры. Обо всём случившемся пострадавшая рассказала бабушке. Уголовное дело пока не возбудили, проходит проверка. В региональном СК инцидент пока не комментируют.