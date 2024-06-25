В Прикамье 30-летнего жителя деревни обвинили в изнасиловании девочки

Стражи правопорядка обвиняют 30-летнего жителя населённого пункта Елохи, расположенного в Верещагинском городском округе Пермского края, в изнасиловании ребёнка. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление.

"Следователями <…> предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении ведомства.

Там также рассказали, что в настоящее время злоумышленник помещён под стражу. Расследование по данному уголовному делу продолжается.