В Прикамье 30-летнего жителя деревни обвинили в изнасиловании девочки
Следователи СК РФ обвиняют жителя пермской деревни Елохи в изнасиловании ребёнка
Стражи правопорядка обвиняют 30-летнего жителя населённого пункта Елохи, расположенного в Верещагинском городском округе Пермского края, в изнасиловании ребёнка. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление.
"Следователями <…> предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении ведомства.
Там также рассказали, что в настоящее время злоумышленник помещён под стражу. Расследование по данному уголовному делу продолжается.
Ранее Life.ru писал о другом похожем инциденте, случившемся в мае текущего года в Московской области. Тогда сообщалось, что в Подмосковье мужчина силой затащил в свой автомобиль шестиклассницу и изнасиловал её.
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