Жители Кореновска вышли на сход после нападения на члена "Русской общины"

В городе Кореновске Краснодарского края около 60 человек вышли на народный сход из-за нападения курда на местного жителя. Сам конфликт произошёл ещё в минувшее воскресенье. Толпа молодых людей стояла у машины и громко слушала музыку, из-за чего им сделал замечание живущий неподалёку мужчина. Те вступили с ним в перепалку. В результате завязалась драка, пострадавший вызвал полицию. Зачинщика конфликта — им оказался курд с российским гражданством — задержали, но отчаянно сопротивляться, когда его уже доставили в отдел. Информация о самочувствии пострадавшего выясняется. Известно, что парень — член "Русской общины".

Агрессор получил пять суток ареста, но в отношении него также собирается материал по факту нападения на полицейского.

На кадрах — 20-летний зачинщик драки в Кореновске. Дебошир попал под административку за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Видео © Kub Mash

"На фоне всего произошедшего, сегодняшнее шествие и было. Местным жителям не понравилось, как они себя ведут (курды – Прим. Ред.). Ориентировочно собралось от 45 до 60 человек", — приводит РИА "Новости" слова собеседника из правоохранительных органов региона.