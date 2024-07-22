Росстат составил "портрет" мигранта в РФ 22 июля, 08:56 Росстат составил портрет среднестатистического мигранта в РФ. Обложка © Life.ru

Росстат составил портрет среднестатистического мигранта в РФ: это приезжий из Таджикистана, трудоспособного возраста, женатый, имеющий среднее образование. Об этом сообщает РБК.

Как правило, в нашу страну прибывают иностранцы по личным или семейным причинам. В прошлом году только 28% всех приезжих назвали поиск работы целью переезда. Большинство мигрантов едут в Россию из Таджикистана, им от 20 до 24 лет, при этом многие из них не имеют высшего образования.

На втором месте — приезжие из Киргизии (10%). Около 9% иностранцев прибывают из Армении, Украины, Казахстана. На Узбекистан приходится только 4% от общего числа въезжающих в нашу страну. По данным Росстата, почти 40% мигрантов являются гражданами РФ.

Чаще всего иностранцы выбирают для жизни большие города, а не сельскую местность. В 2023 году лидерами по притоку мигрантов оказались Московская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В Росстате добавили, что сейчас наблюдается снижение миграционного потока из-за рубежа. В прошлом году число приезжих составило 560,4 тысячи человек, что на 23% ниже показателей за 2022 год.

Ранее в Следственном комитете РФ призвали дополнить меры по контролю за мигрантами. Так, предлагается ввести биометрию, дактилоскопию и цифровой учёт места жительства прибывших иностранцев. Соответствующие предложения СК уже направил в Государственную думу.

Авторы Татьяна Миссуми