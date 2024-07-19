Срок содержания в спецучреждениях при выдворении из РФ ограничили двумя сутками
Выдворяемых из России иностранцев и лиц без гражданства могут поместить в специальные учреждения на срок не более двух суток. Об этом говорится в поправках ко второму чтению соответствующего законопроекта. Документ размещён в электронной базе Госдумы.
Вышеуказанные лица, согласно нововведениям, могут быть помещены в специальные учреждения на срок не более 48 часов на основании решений главы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, главы территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, главы федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, глвы пограничного органа или его заместителя или же на основании постановления судьи.
Кроме того, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в течение года. Также, согласно поправке, гражданам зарубежных стран разрешат пересекать границу РФ для возвращения на родину по документу с истёкшим сроком действия или техническими неисправностями. При этом важно, чтобы по документу можно было установить личность.
Ранее Life.ru писал, что на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента внесён законопроект об обязательном выдворении из страны мигрантов, отсидевших тюремный срок за совершение уголовного преступления. В настоящее время, как указано в соответствующих положениях действующего законодательства, обязательная депортация предусмотрена только после совершения некоторых административных правонарушений.
Напомним, 18 июня Госдума в первом чтении поддержала проект о новом режиме высылки для нелегалов. Документ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов всех пяти фракций в конце апреля, его авторами выступили, в частности, первый замруководителя "Единой России" Дмитрий Вяткин и первый зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин.
Life.ru