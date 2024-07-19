Срок содержания в спецучреждениях при выдворении из РФ ограничили двумя сутками

Выдворяемых из России иностранцев и лиц без гражданства могут поместить в специальные учреждения на срок не более двух суток. Об этом говорится в поправках ко второму чтению соответствующего законопроекта. Документ размещён в электронной базе Госдумы.

Вышеуказанные лица, согласно нововведениям, могут быть помещены в специальные учреждения на срок не более 48 часов на основании решений главы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, главы территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, главы федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, глвы пограничного органа или его заместителя или же на основании постановления судьи.

Кроме того, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в течение года. Также, согласно поправке, гражданам зарубежных стран разрешат пересекать границу РФ для возвращения на родину по документу с истёкшим сроком действия или техническими неисправностями. При этом важно, чтобы по документу можно было установить личность.