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27 апреля, 14:42

В Госдуму внесли законопроект о введении миграционного режима высылки

Иностранные граждане у Многофункционального миграционного центра в Москве, 2015 год. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Иностранные граждане у Многофункционального миграционного центра в Москве, 2015 год. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Представители всех пяти фракций Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Предлагается ряд новелл, которые помогут модернизировать российское законодательство и решить отдельные вопросы обеспечения национальной безопасности в миграционной сфере", — говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". В частности, он предусматривает введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в стране или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния, указано в записке.

При этом мигранты, в отношении которых введён режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, а также выезжать за пределы своего субъекта страны, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Кроме того, согласно проекту закона, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Согласно действующим на данный момент нормам, они имеют право находиться в нашей стране 90 дней в течение каждых 180 дней.

Также обязательными условиями пребывания в РФ иностранных граждан, в частности, станут уважение традиционных духовно-нравственных ценностей и невмешательство во внутреннюю и внешнюю политику. Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.

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Напомним, как отмечал президент России Владимир Путин, в ближайшие годы наша страна будет испытывать дефицит кадров, однако это не получится решить с помощью трудовых мигрантов. Глава государства призвал искать другие подходы к решению проблемы.

Матвей Константинов
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