В Госдуму внесли законопроект о введении миграционного режима высылки

Представители всех пяти фракций Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Предлагается ряд новелл, которые помогут модернизировать российское законодательство и решить отдельные вопросы обеспечения национальной безопасности в миграционной сфере", — говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что изменения внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". В частности, он предусматривает введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в стране или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния, указано в записке.

При этом мигранты, в отношении которых введён режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, а также выезжать за пределы своего субъекта страны, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Кроме того, согласно проекту закона, предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в году. Согласно действующим на данный момент нормам, они имеют право находиться в нашей стране 90 дней в течение каждых 180 дней.

Также обязательными условиями пребывания в РФ иностранных граждан, в частности, станут уважение традиционных духовно-нравственных ценностей и невмешательство во внутреннюю и внешнюю политику. Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.