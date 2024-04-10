Твоя моя не понимай: Как в схеме поддельных экзаменов по русскому языку для мигрантов в Москве оказался врач Института им. А.Н. Бакулева В деле о торговле успешными экзаменами по русскому языку для мигрантов, в котором подозревают экс-сотрудников Института русского языка им. А.С. Пушкина, появились новые детали. Как выяснил Life.ru, владельцем фирмы-посредника значится детский врач. 10 апреля, 10:08 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Андрей Махонин

Кто помогал мигрантам легализоваться

В деле об организации незаконной миграции и о выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком начались первые аресты. Черёмушкинский суд Москвы поместил под домашний арест бывшую сотрудницу Института русского языка им. А.С. Пушкина Марину Бальбурову. Мера пресечения будет действовать в её отношении до 8 июня. В последнее время женщина работала в частной фирме, предоставлявшей услуги для мигрантов.

Суд также изберёт меру пресечения двум другим фигурантам дела — Геннадию Тарасенко и Татьяне Новиковой. По версии следствия, Тарасенко и Новикова искали мигрантов, желающих получить сертификат. В свою очередь Бальбурова принимала экзамены, предоставляя ответы на тесты. Таким образом, плохо или совсем не говорящие на русском языке иностранцы успешно проходили тест. По предварительным данным, почти 500 граждан Таджикистана и Узбекистана получили сертификаты, удостоверяющие сдачу экзамена по русскому языку.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком в минувший понедельник. Изначально было известно, что в нём фигурируют сотрудники института. Сертификат на знание русского языка, истории России и основ законодательства нужен иностранцам для получения трудового патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство и оформления российского гражданства.

Фото © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Тогда же следователи СК при поддержке Главного управления МВД задержали пятерых подозреваемых по этому делу, у них в квартирах и на местах работы прошли обыски — изымалась документация, подтверждающая причастность задержанных к незаконной деятельности. Всем им сейчас грозит до семи лет по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и до трёх лет по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Среди прочих мест обыски прошли на Новоясеневском проспекте в помещении кадрового агентства "Европа-Азия", которое специализируется на трудоустройстве мигрантов в Москве. Здесь же было оборудовано помещение для экзаменов по русскому языку, которые, судя по данным Минобрнауки, проводит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Прейскурант интересный. Стоимость комплексного экзамена для получения патента на работу в России — четыре тысячи рублей. Для получения разрешения на временное проживание — уже пять тысяч. Во столько же обойдётся экзамен для пакета документов на ВНЖ, а для гражданства — шесть тысяч рублей. Заплатить придётся даже за консультацию, на которой мигрантам рассказывали, как у них будут принимать экзамен, — ещё плюс 600 рублей.

Итого на каждом мигранте коммерсанты зарабатывали до 20 тысяч рублей. Это без учёта затрат на изготовление дубликатов каждого сертификата. Стоимость таких бумаг — от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Учитывая, что сдавать подобные "экзамены" приходят сотни мигрантов, заработки предпринимателей от языковой политики могут исчисляться десятками миллионов рублей.

Семейный подряд

Само кадровое агентство — непростое. Юридически "Европа-Азия" находится в Екатеринбурге и существует с 2017 года. Ранее она принадлежала выходцам из Узбекистана и официально генерировала совсем небольшую прибыль — чуть более 600 тысяч рублей в год. Всё время существования у фирмы были проблемы с отчислениями в Пенсионный фонд. В 2019–2020 годах бизнес, похоже, и вовсе не работал, а в 2020-м появился новый владелец.

Судя по ИНН из базы ЕГРЮЛ, нынешним собственником кадрового агентства является полная тёзка детского кардиолога из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Вера Астахова.

Life.ru связался с Астаховой, чтобы проверить эту информацию, но, услышав вопрос про фирму "Европа-Азия", врач бросила трубку.

Возможно, реальным владельцем "Европы-Азии" является Геннадий Тарасенко. Он, как и бывшие учредители конторы, уроженец Узбекистана, получивший российский паспорт на рубеже нулевых-десятых годов. Он же, по всей видимости, бывший супруг Веры Астаховой — пара проживала по одному адресу в Митине и воспитывала несовершеннолетнюю дочь.

Подобные объявления Геннадий Тарасенко публиковал по всему Интернету. Фото © Terdo

В последние несколько лет человек с совпадающими с Тарасенко ФИО, датой и местом рождения — хронический должник по алиментам. Судя по архивам ФССП, его долги достигали отметки в полмиллиона рублей, а сейчас в его отношении открыто исполнительное делопроизводство на сумму более полутора миллионов рублей.

В "Европе-Азии" мужчина занимался поиском клиентов-мигрантов. Его мобильный упоминается на многих страничках мигрантов вместе с телефоном нынешнего генерального директора агентства Марины Бальбуровой. Судя по всему, это та самая арестованная бывшая сотрудница Института русского языка.

Кроме рекрутинга Тарасенко сдавал в аренду и квартиры. Фото © Propokupki

Помимо рекрутинга в России Тарасенко ещё занимался сдачей квартир в аренду, но при этом сам как собственник бизнеса, ИП и даже самозанятый никогда не регистрировался.

Что не так с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В подобную историю с продажей липовых сертификатов Институт русского языка попадает не впервые. Восемь лет назад на филологов подавала в суд Магаданская областная прокуратура. Иск в Гагаринский районный суд Москвы был подан к двум ответчикам: Институту им. Пушкина и магаданскому предпринимателю по фамилии Хван.

Прокуратура потребовала признать недействительными выданные в Магадане от имени вуза сертификаты, но в ходе разбирательства выяснилось, что вина института опосредованная. Вскрылась схема, которая вела от столичного вуза к местному коммерсанту.

Оказалось, Институт русского языка выдал доверенность на проведение экзаменов для иностранцев вузу в Санкт-Петербурге. Тот, в свою очередь, передал вузу в Новосибирске. Новосибирцы передоверили проведение тестов вузу в Иркутске, а уже тот доверил процедуру магаданскому ИП. В итоге коммерсант вместо работы по правилам использовал доверенность, чтобы сделать быстрый и очень прибыльный бизнес.

Кто в России может экзаменовать мигрантов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент, иностранец должен подтвердить, что владеет русским языком, знает историю России и основные законы РФ. Эту ситуацию регламентирует Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Выдавать такие сертификаты гражданам могут образовательные организации, отвечающие определённым требованиям и утверждённые Правительством РФ. Раз в три года Минобрнауки в этот список вносит новых участников или исключает старых. На сегодня в России соответствующее разрешение имеют лишь 14 организаций из разных регионов страны. Одна из них — Институт им. Пушкина.

Что нужно делать с теми, кто помогает за деньги легализоваться в России иностранцам? 0 Их нужно безжалостно судить и сажать на долгий срок Их нужно лишать гражданства России Пусть с этим разбираются правоохранительные органы

Авторы Евгений Кузнецов