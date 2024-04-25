Путин призвал искать другие подходы к дефициту кадров вместо завоза мигрантов
Путин: РФ будет испытывать дефицит кадров, его нельзя покрывать за счёт мигрантов
В ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров, однако эту проблему не получится решить за счёт трудовых мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в четверг, 25 апреля.
"По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счёт трудовой миграции", — указал глава российского государства.
Путин дополнил, что проблему дефицита кадров не решит ввоз низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Российский лидер призвал искать другие подходы.
Напомним, ранее Путин в ходе Послания Федеральному собранию заявил, что частично разрешить вопрос с нехваткой кадров поможет новый национальный проект "Кадры". По словам российского лидера, проект на деле укрепит связку всех уровней образования — от школы до вуза, ещё и при участии будущих работодателей. Кроме того, проблему кадрового голода в РФ поможет решить роботизация процессов.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель