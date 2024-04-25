Путин призвал искать другие подходы к дефициту кадров вместо завоза мигрантов

В ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров, однако эту проблему не получится решить за счёт трудовых мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в четверг, 25 апреля.