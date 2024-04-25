В Минтруда раскрыли, сколько работающих россиян будет через три года

За ближайшие три года число занятых в экономике россиян (без учёта военнослужащих) увеличится на 1,4 миллиона человек — до 73,3 миллиона. С прогнозом Минтруда ознакомились "Известия".

В качестве основной причины называется прибавка населения трудоспособного возраста — с 81,7 миллиона человек по итогам 2023 года до 83,2 миллиона к 2026-му. Ожидается, что страна выберется из демографической ямы и на рынке труда появится более многочисленное поколение.

Во ВНИИ труда изданию пояснили, что структурная перестройка экономики России и импортозамещение заметно увеличили потребность в кадрах. Власти для решения этой проблемы запускают нацпроекты "Кадры" и "Производительность труда", анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию.

"Потребность в массовом персонале год от года растёт в развивающихся отраслях: ретейле, электронной коммерции, строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. При этом на производствах востребованы люди с определённой квалификацией, поэтому обучение работников становится одной из важных задач развития отрасли", — объяснила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян, подчеркнув, что нужно активно повышать привлекательность рабочих специальностей среди населения.