В Минтруда раскрыли, сколько работающих россиян будет через три года
Минтруда: За три года число работающих граждан увеличится на 1,5 млн
За ближайшие три года число занятых в экономике россиян (без учёта военнослужащих) увеличится на 1,4 миллиона человек — до 73,3 миллиона. С прогнозом Минтруда ознакомились "Известия".
В качестве основной причины называется прибавка населения трудоспособного возраста — с 81,7 миллиона человек по итогам 2023 года до 83,2 миллиона к 2026-му. Ожидается, что страна выберется из демографической ямы и на рынке труда появится более многочисленное поколение.
Во ВНИИ труда изданию пояснили, что структурная перестройка экономики России и импортозамещение заметно увеличили потребность в кадрах. Власти для решения этой проблемы запускают нацпроекты "Кадры" и "Производительность труда", анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию.
"Потребность в массовом персонале год от года растёт в развивающихся отраслях: ретейле, электронной коммерции, строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. При этом на производствах востребованы люди с определённой квалификацией, поэтому обучение работников становится одной из важных задач развития отрасли", — объяснила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян, подчеркнув, что нужно активно повышать привлекательность рабочих специальностей среди населения.
По данным РАН, в начале 2024 года в России не хватало 4,8 миллиона работников. Безработица в стране находилась на рекордно низком уровне — 2,8%. ЦБ на начало апреля оценил долю предприятий, нуждающихся в рабочих руках, в 70% (в июле 2023-го — 56%). По словам главы Минэка Максима Решетникова, дефицит кадров является основным внутренним риском. Согласно макропрогнозам ведомства, среднегодовой уровень безработицы в РФ в 2024–2027 годах составит 3%.
Напомним, 29 февраля президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию анонсировал сразу несколько новых нацпроектов: "Семья", "Экономика данных", "Молодёжь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Демография", "Кадры" и "Культура". Стали известны и имена кураторов нацпроектов. Российский лидер также поручил кабмину до 30 апреля подумать над разработкой принципов подготовки новых нацпроектов и определить механизмы их финансирования.
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