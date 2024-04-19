Путин назвал ключевой приоритет России

Ключевой приоритет политики России заключается в повышении продолжительности жизни граждан. Об этом в своём приветствии на заседании расширенной коллегии Минздрава напомнил президент РФ Владимир Путин.

"Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики. Поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных, высокотехнологичных методов", — говорится в приветствии главы государства, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Также президент обратил внимание на то, что программа оказания бесплатной медпомощи постоянно расширяется, распространяясь на малые населённые пункты. Вместе с тем он подчеркнул, что для повышения качества медицинских услуг крайне важно готовить квалифицированные кадры и совершенствовать работу профильных учебных заведений.

Расширенное заседание коллегии Минздрава проходит в пятницу, 19 апреля, в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, где обсуждаются итоги работы министерства за прошлый год, а также планы и задачи текущего.