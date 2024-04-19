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19 апреля, 09:53

Путин назвал ключевой приоритет России

Путин назвал ключевым приоритетом РФ рост продолжительности жизни граждан

Ключевой приоритет политики России заключается в повышении продолжительности жизни граждан. Об этом в своём приветствии на заседании расширенной коллегии Минздрава напомнил президент РФ Владимир Путин.

"Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики. Поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных, высокотехнологичных методов", — говорится в приветствии главы государства, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Также президент обратил внимание на то, что программа оказания бесплатной медпомощи постоянно расширяется, распространяясь на малые населённые пункты. Вместе с тем он подчеркнул, что для повышения качества медицинских услуг крайне важно готовить квалифицированные кадры и совершенствовать работу профильных учебных заведений.

Расширенное заседание коллегии Минздрава проходит в пятницу, 19 апреля, в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, где обсуждаются итоги работы министерства за прошлый год, а также планы и задачи текущего.

Напомним, 29 февраля в ходе Послания Федеральному собранию Путин анонсировал запуск нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Как подчеркнул президент, жизнь россиян должна быть здоровой, чтобы человек мог посвящать время семье и внукам.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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