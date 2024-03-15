Профессор рассказал, что решит кадровый голод в России

Чтобы решить проблему дефицита рабочих рук в России, нужно заменить работников на современную технику, как и советовал президент страны Владимир Путин, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павел Журавлёв. Он подчеркнул, что в стране при этом не работает более 10% населения.

"В целом у нас не работает порядка 12% населения. Может, они и хотят работать, но не работают, потому что содержатся в основном за счёт родителей, государства и так далее", — рассказал Журавлёв.

Он также обратил внимание на то, что нельзя целиком заменить нехватку работников трудовыми мигрантами, ведь иностранные специалисты в основном находятся в городах-миллионниках, в которых есть работа и где хорошо платят. Решить эту проблему можно за счёт увеличения роботизации, как в Японии, где десятки лет улицы, например, убирают роботы. Эксперт объяснил, что вопрос помогут решить время и политическая воля.