Российские компании массово пожаловались на кадровый голод при росте числа вакансий

Абсолютное большинство (85%) российских компаний заявили о нехватке персонала. Как сообщает РБК, за этот год количество вакансий выросло более чем в полтора раза, однако резюме работники стали отправлять реже — их число снизилось на 2%.

Среди самых дефицитных профессий — водители грузовиков, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Наблюдается ещё одна тенденция — старение рабочих. За 2023-й год, к примеру, средний возраст кандидатов увеличился на два-три года: наладчик оборудования — с 43 до 46 лет, механик — с 44 до 46, электрик — с 42 до 45.

При этом активнее всего поиском работников озадачены промышленные предприятия — компании ищут сотрудников, в частности, на производство металлических изделий и заготовок. Аналитики отмечают, что сотрудники зачастую увольняются в поисках высоких зарплат в другом месте.

"Работодателям будет необходимо ещё более тщательно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров. Повышение зарплат восемь из десяти работодателей проводили в течение 2023 года. В каждой второй компании повышение или индексация запланированы на ближайшее время", — отметили эксперты.