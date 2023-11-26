Стало известно, сколько российских компаний планируют повысить зарплаты

Большинство компаний в России в течение этого года повышали зарплаты сотрудникам, причём каждая вторая намерена сделать это в ближайшее время. Об этом сообщает РБК.

Так, по данным опроса сервиса Superjob, 47% организаций индексировали зарплату менее полугода назад, а 32% — полгода-год назад. Ещё 10% компаний делали это один-два года назад. Также исследование показало, что половина предприятий намерена повысить зарплату сотрудников в ближайшее время. Причём ранее на это были согласны гораздо меньше компаний: в 2020–2022 годах — не более 30%. В то же время 28% организаций пока не готовы менять размер вознаграждения за труд.

При этом чуть менее половины (49%) сотрудников надеются на индексацию в следующем году, 5% не рассчитывают на это, так как недавно получили прибавку. В 2020 году таких работников было 36%, затем их доля стала расти: в 2021-м — 42%, в 2022-м — 46%.