Стало известно, сколько российских компаний планируют повысить зарплаты
Опрос: Каждая вторая российская компания намерена повысить зарплаты
Большинство компаний в России в течение этого года повышали зарплаты сотрудникам, причём каждая вторая намерена сделать это в ближайшее время. Об этом сообщает РБК.
Так, по данным опроса сервиса Superjob, 47% организаций индексировали зарплату менее полугода назад, а 32% — полгода-год назад. Ещё 10% компаний делали это один-два года назад. Также исследование показало, что половина предприятий намерена повысить зарплату сотрудников в ближайшее время. Причём ранее на это были согласны гораздо меньше компаний: в 2020–2022 годах — не более 30%. В то же время 28% организаций пока не готовы менять размер вознаграждения за труд.
При этом чуть менее половины (49%) сотрудников надеются на индексацию в следующем году, 5% не рассчитывают на это, так как недавно получили прибавку. В 2020 году таких работников было 36%, затем их доля стала расти: в 2021-м — 42%, в 2022-м — 46%.
А ранее аналитики составили рейтинг российских регионов по уровню заработной платы. Первые места заняли Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ с суммой 100 тысяч рублей. При этом на последней строчке оказались Калмыкия и Ингушетия.
Unspalsh / Alex Kotliarskyi