Работодатели раскрыли самые популярные способы удержать сотрудника от увольнения
Опрос: 65% работодателей в РФ пытаются удержать сотрудников повышением зарплаты
Чтобы удержать сотрудников от увольнения, российские работодатели, как правило, предлагают повысить им зарплату (65%) или снизить нагрузку (49%). Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты соответствующего опроса.
По данным исследования, которое предполагало выбор нескольких ответов, 31% работодателей предлагают намеревающимся уволиться сотрудникам более интересный проект, 27% — повысить в должности, 15% — обсуждают возможность перейти на удалёнку, а 11% — предлагают увеличить отпуск.
Наиболее эффективным методом удержать ценного сотрудника работодатели считают повышение зарплаты. Так думают 75% опрошенных. 25% предпочитают использовать повышение в должности, 24% — изменение графика работы, а 19% — перевод на более интересный проект.
Подобные предложения от работодателей в основном поступают редким специалистам (63%), рабочим (21%), менеджерам (17%). 21% работодателей готов удерживать любых своих сотрудников.
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