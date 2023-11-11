Психолог объяснила, как побороть синдром "самозванца" и вину для ухода с нелюбимой работы

Увольнение даётся людям по-разному. Для кого-то это простой и быстрый процесс, а для других — причина нервов и депрессии. В отношении последних в психологии существует термин "самостигматизация". Подробнее об этом рассказала психолог Марина Велес.

"Самостоятельная стигматизация — это когда человек сам себя угнетает, винит и верит в своё "предательство", отклонение от нормы", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

Бывает несколько причин страха увольнения, говорит психолог. Одной из основных она считает заложенный в человеческий мозг с древности механизм выживания — стремление остаться в знакомой обстановке. При попытке с ней расстаться мозг сопротивляется, отправляя владельцу сигналы страха. Расчёт здесь на то, что человек не станет отказываться от условий, которые гарантировано обеспечивают высокие шансы выжить.

Вторая причина — синдром "самозванца", продолжила психолог. Если на прошлой работе он не проявлялся или был незначителен, то при смене работы это психологическое явление может развиться до неожиданной степени и его устранение потребует серьёзной работы. Также проблемы с увольнением могут быть вызваны низкой самооценкой, особенно это характерно для людей, работающих в подчинении несправедливого руководителя, который часто принижает заслуги сотрудника. Человеческий мозг склонен начинать постепенно верить в то, что регулярно повторяется.

Чувство вины может быть здоровым, например в том случае, когда человек понимает, что причинил кому-то реальный вред своими действиями. А вот если он переживает из-за того, что не оправдал чьих-то ожиданий и своим уходом "предаёт" команду, то это ощущения более невротического плана, считает Велес. Они появляются из-за заложенных в людей при воспитании в детстве установок на стыд и чувство вины. Однако взрослым людям во многих случаях не стоит руководствоваться этими установками, ведь они сами несут ответственность за свою жизнь и не должны чувствовать себя виноватыми за желание изменить её условия к лучшему и страдать, занимаясь нелюбимым делом.