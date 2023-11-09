Уставший от жалоб мэр томского города устроил опрос в Telegram о своём увольнении и сильно пожалел

Мэр томского города Стрежевого Валерий Дениченко огорчился из-за непрекращающейся критики местных жителей и сегодня создал в телеграм-канале опрос, в котором граждане смогут определить его дальнейшую судьбу. В нём можно было выбрать один из двух вариантов: "Испортил город, пусть увольняется" или "Дадим шанс, пусть ещё поработает".

Дениченко пообещал уволиться, если голосов за первый вариант будет больше. Ранее он опубликовал пост "Про терпение", в котором рассказал о потоке претензий и упрёков в свою сторону.

"Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место? Как обычно, решать вам. Опрос далее. Выберете первый пункт — завтра подам заявление. Выберете второй — тогда закрываем тему с грязью на дорогах. Нервов моих на неё не хватает", — пожаловался мэр.

По его словам, горожане призывали не использовать соль при обработке дорог, поэтому вот уже три дня они посыпаются только песком. Но, несмотря на это, местные жители в соцсетях продолжают обвинять Дениченко в том, что тот превратил белоснежный сибирский город в "сплошную кучу грязи". Кроме того, мэр Стрежевого заявил, что люди обвиняют его в некачественной работе больниц, автобусов и светофоров и многом другом.

"По всем параметрам выходит, что самый виноватый в городе человек — это мэр. Скажу честно, жить в постоянном потоке негатива непросто, если выразиться мягко. Частенько возникает вопрос: на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Областная власть недовольна, жители засыпают потоком жалоб", — отметил Дениченко.

На 16:25 большинство подписчиков (53%) мэра в Telegram проголосовали за то, чтобы он продолжил работу. В комментариях под опросом многие жители стали активно обсуждать Дениченко. Причём сам он заявил, что не ожидал такой бурной реакции на голосование, и признался, что это добавило ему седых волос.

"У меня, конечно, были на канале публикации, которые выходили на областной уровень, но вот такое впервые, я такого не ожидал! Если бы я предполагал, что такое будет, я бы этого не делал, а то, получается, я и людям нервы пощекотал, и себе добавил седых волос", — отметил Дениченко в беседе с НСН.

Он подчеркнул, что хотел опросом показать местным жителям, что пора перестать писать жалобы. По словам мэра, власти пытаются решить проблемы и привести город в порядок. Он пообещал, что с приходом зимы "ляжет нормальный снег" и всё будет в порядке. Дениченко подчеркнул, что не предполагал, что его поддержит так много людей. Сам же он проголосовал за то, чтобы уволиться, и уже жалеет, что голосование "превратилось в шоу".