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Опубликовано 7 ноября 2023, 12:11

Объявлена "наследница" мандата изгнанного из Госдумы депутата Власова

Слуцкий: Мандат лишённого депутатских полномочий Власова перейдёт Кулиевой

Василина Кулиева. Обложка © Wikipedia / duma.gov.ru

Василина Кулиева. Обложка © Wikipedia / duma.gov.ru

Председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий объявил о передаче места лишённого депутатских полномочий Василия Власова в Госдуме координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР, экс-депутату нижней палаты седьмого созыва Василине Кулиевой.

Слуцкий объявил о передаче мандата Власова Кулиевой. Видео © LIFE

"На мандат Василия Власова, лишённого депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре", — сказал журналистам глава ЛДПР.

Василина Кулиева в 2011–2012 годах была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом ГД седьмого созыва. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва, но не прошла.

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Напомним, депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и его коллегу Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду") решили лишить мандатов из-за прогулов. На закрытом заседании Дума проголосовала за досрочное прекращение их полномочий с 1 ноября. За лишение Белоусова мандата выступили 320 депутатов, а по Власову решение поддержали 317 парламентариев.

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Андрей Бражников
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