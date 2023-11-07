Объявлена "наследница" мандата изгнанного из Госдумы депутата Власова

Председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий объявил о передаче места лишённого депутатских полномочий Василия Власова в Госдуме координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР, экс-депутату нижней палаты седьмого созыва Василине Кулиевой.

Слуцкий объявил о передаче мандата Власова Кулиевой. Видео © LIFE

"На мандат Василия Власова, лишённого депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре", — сказал журналистам глава ЛДПР.

Василина Кулиева в 2011–2012 годах была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом ГД седьмого созыва. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва, но не прошла.