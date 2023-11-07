Объявлена "наследница" мандата изгнанного из Госдумы депутата Власова
Слуцкий: Мандат лишённого депутатских полномочий Власова перейдёт Кулиевой
Василина Кулиева. Обложка © Wikipedia / duma.gov.ru
Председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий объявил о передаче места лишённого депутатских полномочий Василия Власова в Госдуме координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР, экс-депутату нижней палаты седьмого созыва Василине Кулиевой.
Слуцкий объявил о передаче мандата Власова Кулиевой. Видео © LIFE
"На мандат Василия Власова, лишённого депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре", — сказал журналистам глава ЛДПР.
Василина Кулиева в 2011–2012 годах была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом ГД седьмого созыва. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва, но не прошла.
Напомним, депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и его коллегу Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду") решили лишить мандатов из-за прогулов. На закрытом заседании Дума проголосовала за досрочное прекращение их полномочий с 1 ноября. За лишение Белоусова мандата выступили 320 депутатов, а по Власову решение поддержали 317 парламентариев.