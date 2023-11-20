Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
РИА "Новости": Чукотка и ЯНАО возглавили рейтинг регионов РФ по уровню зарплат
Первые места в рейтинге регионов России по уровню заработной платы заняли Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Последние строчки достались Калмыкии и Ингушетии. Рейтинг составили аналитики РИА "Новости".
Так, согласно исследованию, лишь 14,7% работающих россиян получают не менее 100 тысяч рублей в месяц. При этом с 2022 года их число выросло на 4,7%.
В числе регионов с зарплатой порядка 100 тысяч рублей вошли Чукотка, ЯНАО, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Москва.
Меньше всего жителей, зарабатывающих в месяц аналогичную сумму, оказалось в Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне.
Средняя зарплата по стране в настоящее время составляет от 29 до 71 тысячи рублей. Её получают больше половины жителей России.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявлял, что темп роста зарплат обгоняет рост инфляции в России, тогда как уровень безработицы устойчиво низкий, около 3%.