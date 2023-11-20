Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Первые места в рейтинге регионов России по уровню заработной платы заняли Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Последние строчки достались Калмыкии и Ингушетии. Рейтинг составили аналитики РИА "Новости".

Так, согласно исследованию, лишь 14,7% работающих россиян получают не менее 100 тысяч рублей в месяц. При этом с 2022 года их число выросло на 4,7%.

В числе регионов с зарплатой порядка 100 тысяч рублей вошли Чукотка, ЯНАО, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Сахалинская область, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Москва.

Меньше всего жителей, зарабатывающих в месяц аналогичную сумму, оказалось в Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне.

Средняя зарплата по стране в настоящее время составляет от 29 до 71 тысячи рублей. Её получают больше половины жителей России.