Средняя зарплата в России выросла на 7,5%

В России среднемесячная зарплата за восемь последних месяцев достигла отметки в 70,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

"Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные — но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей", — уточнила она.

Чиновница добавила, что в этом году из бюджета выделено около пяти миллиардов рублей на компенсацию работодателям расходов на частичную оплату труда сотрудников с инвалидностью. По её словам, таких работников в стране насчитывается почти 53 тысячи.

Также создана временная занятость для россиян, находящихся на грани увольнения из-за проблем на предприятиях, попавших под антироссийские санкции. Таких работников — 45 тысяч, отметила Голикова. Ещё 14,5 тысячи человек пройдут обучение в рамках подготовки к работе в оборонно-промышленной сфере. Всего по итогам 2023 года переобучение в разных отраслях коснётся 180 тысяч граждан.