Голикова: В РФ за последние 5 лет число детских домов сократилось почти на 19%

"За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19%, а число детей в них — на 29%", — сказала она.

Судя по статистике, профилактическая работа с родителями, которая направлена на то, чтобы сократить отказы от новорождённых детей, подтверждает свою эффективность и уже показывает первые плоды, подчеркнула российский премьер.

А ранее Лайф рассказывал, что в России могут разрешить прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними сиротами. Сейчас в нашем законодательстве не предусмотрена возможность для них оформлять опекунство, это могут сделать только тёти, дяди, братья, сестры, бабушки или дедушки. Однако бывали случаи, когда у ребёнка оставалась лишь прабабушка, которой чуть больше 60 лет, — она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна, однако вместо этого ребёнок отправлялся в детдом.