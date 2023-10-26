Путин пообещал поднять тему зарплат в космической сфере

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над вопросом увеличения зарплат в космической сфере. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми учёными, которые рассказали, что зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как в коммерческих предприятиях.

"Мы обязательно над этим подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать", — сказал глава государства.