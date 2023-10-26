Регион

Уведомления отключены

26 октября, 19:02
3709

Путин пообещал поднять тему зарплат в космической сфере

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над вопросом увеличения зарплат в космической сфере. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми учёными, которые рассказали, что зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как в коммерческих предприятиях.

"Мы обязательно над этим подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать", — сказал глава государства.

Путин прибыл в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли

Путин прибыл в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли

Также в ходе встречи с президентом РФ молодые учёные пожаловались на неподъёмные ставки по ипотеке, тогда Владимир Путин пообещал проработать вопрос о льготах на покупку жилья для работников космической отрасли.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Роскосмос
  • Госкорпорации
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    2
    avatar
    avatar
    Dimon Grinсегодня в 08:45

    Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона снова не согласна?

    Новости партнеров