Госдума в первом чтении поддержала проект о новом режиме высылки для нелегалов

Документ был внесён на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в конце апреля, его авторами выступили, в частности, первый замруководителя "Единой России" Дмитрий Вяткин и первый зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин. При введении законопроекта иностранец, который не имеет юридических прав на пребывание в нашей стране, будет считаться находящимся в режиме высылки с момента, как его поставили на контроль. Такие лица, в частности, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Также им будет запрещено покупать недвижимость, водить транспорт и вступать в брак. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".