Госдума в первом чтении поддержала проект о новом режиме высылки для нелегалов
ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранцев-нелегалов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ был внесён на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в конце апреля, его авторами выступили, в частности, первый замруководителя "Единой России" Дмитрий Вяткин и первый зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин. При введении законопроекта иностранец, который не имеет юридических прав на пребывание в нашей стране, будет считаться находящимся в режиме высылки с момента, как его поставили на контроль. Такие лица, в частности, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Также им будет запрещено покупать недвижимость, водить транспорт и вступать в брак. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".
Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается наделить полицейских правом выдворять нелегальных мигрантов за пределы нашей страны. Сейчас высылку иностранцев могут осуществлять суды в качестве наказания. Аналогичными полномочиями наделены должностные лица пограничной службы в тех случаях, когда иностранный гражданин совершил административное правонарушение при въезде в Россию.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали 46 нелегалов, 22 из них будут депортированы из России. Кстати, недавно ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов. Без этих экзаменов невозможно получить разрешение на работу.
Life.ru