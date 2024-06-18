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18 июня, 08:00

В Подмосковье задержано 46 нелегальных мигрантов, 22 из них выдворят из России

В Подмосковье задержано 46 нелегальных мигрантов, 22 из них выдворят из страны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В Подмосковье задержано 46 нелегальных мигрантов, 22 из них выдворят из страны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В Серпуховском районе Московской области полицейские задержали 46 нелегальных мигрантов, 22 из них будут депортированы из России. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

"Сорок шесть нарушителей миграционного законодательства задержано на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов", — написала Волк.

На данный момент в отношении них составлены админпротоколы по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности". В числе задержанных — 22 человека, которые не имели права находиться в РФ. На них наложен штраф, они будут выдворены за пределы страны.

Глава МВД потребовал ужесточить контроль за преступлениями мигрантов в России
Глава МВД потребовал ужесточить контроль за преступлениями мигрантов в России

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге было задержано около полусотни нелегальных мигрантов. Полицейские Северной столицы в ходе рейдов по оптовым рынкам проверили около 350 иностранных граждан. Недавно партия ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов. Без этих экзаменов невозможно получить разрешение на работу.

Николай Рюмин
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