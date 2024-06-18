В Подмосковье задержано 46 нелегальных мигрантов, 22 из них выдворят из России

В Серпуховском районе Московской области полицейские задержали 46 нелегальных мигрантов, 22 из них будут депортированы из России. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

"Сорок шесть нарушителей миграционного законодательства задержано на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов", — написала Волк.

На данный момент в отношении них составлены админпротоколы по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности". В числе задержанных — 22 человека, которые не имели права находиться в РФ. На них наложен штраф, они будут выдворены за пределы страны.