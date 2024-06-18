В Подмосковье задержано 46 нелегальных мигрантов, 22 из них выдворят из России
В Подмосковье задержано 46 нелегальных мигрантов, 22 из них выдворят из страны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526
В Серпуховском районе Московской области полицейские задержали 46 нелегальных мигрантов, 22 из них будут депортированы из России. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.
"Сорок шесть нарушителей миграционного законодательства задержано на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов", — написала Волк.
На данный момент в отношении них составлены админпротоколы по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности". В числе задержанных — 22 человека, которые не имели права находиться в РФ. На них наложен штраф, они будут выдворены за пределы страны.
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