ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи языковых сертификатов мигрантам

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов, необходимые для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство в нашей стране.

Как стало известно Life.ru, выдавать такие сертификаты предлагается разрешить только государственным образовательным организациям, включённым в перечень Министерства образования и науки, исключив из этой схемы "частников". Подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия.

Поводом для разработки инициативы стали многочисленные жалобы в соцсетях о том, что "мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова по-русски".

"Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу, необходимо жёстко пресечь", — заявил Слуцкий.