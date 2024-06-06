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6 июня, 08:17

ЛДПР предложила ужесточить правила выдачи языковых сертификатов мигрантам

Иностранные граждане в очереди на территории многофункционального миграционного центра Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Обложка © Валерий Шарифулин / ТАСС

Иностранные граждане в очереди на территории многофункционального миграционного центра Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Обложка © Валерий Шарифулин / ТАСС

Группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка для мигрантов, необходимые для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство в нашей стране.

Как стало известно Life.ru, выдавать такие сертификаты предлагается разрешить только государственным образовательным организациям, включённым в перечень Министерства образования и науки, исключив из этой схемы "частников". Подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия.

Поводом для разработки инициативы стали многочисленные жалобы в соцсетях о том, что "мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова по-русски".

"Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу, необходимо жёстко пресечь", — заявил Слуцкий.

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Напомним, что весной этого года Следственный комитет сообщил о задержании в Москве пяти человек, продававших мигрантам языковые сертификаты. Среди задержанных оказались сотрудники Института русского языка. Ректора института Наталью Трухановскую сняли с должности после этого скандала. Её подчинённых подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.

Марина Калегина
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