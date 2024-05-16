Глава МВД потребовал ужесточить контроль за преступлениями мигрантов в России
Заседание Министерства внутренних дел РФ. Фото © МВД РФ
Сотрудники МВД должны строго контролировать ситуацию с незаконным проживанием в России мигрантов и злоупотреблением ими правовым статусом. Такое заявление после представления троих новых руководителей территориальных органов ведомства сделал глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, вероятно, получивший после переназначения соответствующие инструкции от президента Российской Федерации Владимира Путина.
Колокольцев заявил о необходимости жёсткого контроля за преступлениями, совершаемыми мигрантами. Видео © МВД РФ
"Требую принимать жёсткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России. Наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком. Выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования", — заявил министр.
Колокольцев напомнил, что доля преступлений, которые совершают мигранты в России, составляет всего 4% от общего количества. Тем не менее, отметил он, сотрудники правоохранительных органов должны ориентироваться на сообщения от общества и сигналы, появляющиеся в прессе, об экстремистской деятельности иностранных граждан и активности этнических преступных организаций.
Ранее в МВД предложили законопроект, ужесточающий контроль за сферой миграции со стороны государства. К примеру, он обяжет иностранцев сдавать биометрические данные и сократит срок временного пребывания на российской территории до 90 дней ежегодно. А на днях Колокольцев сообщил, что министерство разрабатывает реформу в отношении миграционного законодательства, но не раскрыл её деталей.