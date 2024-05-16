Глава МВД потребовал ужесточить контроль за преступлениями мигрантов в России

Сотрудники МВД должны строго контролировать ситуацию с незаконным проживанием в России мигрантов и злоупотреблением ими правовым статусом. Такое заявление после представления троих новых руководителей территориальных органов ведомства сделал глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, вероятно, получивший после переназначения соответствующие инструкции от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Колокольцев заявил о необходимости жёсткого контроля за преступлениями, совершаемыми мигрантами. Видео © МВД РФ

"Требую принимать жёсткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами, которые дают основание проживать в России. Наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком. Выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования", — заявил министр.