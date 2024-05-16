В Петербурге задержали 18 человек, прописавших в России свыше 7 тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге правоохранители перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Силовики задержали 18 человек, которые прописали в России более семи тысяч иностранных граждан. Об этом в личном телеграм-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге задержали 18 человек, предоставлявших услуги незаконной легализации иностранцев в России. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Установлено, что в состав организованной группы входило 18 граждан РФ и государств ближнего зарубежья. Для осуществления противоправной деятельности соучастники создали три юридических лица, через которые предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учёт и получению трудовых патентов", — сказано в её публикации.

Волк объяснила, что в большинстве случаев преступники регистрировали иностранных граждан по адресам тех петербуржцев, чьи учётные записи на портале "Госуслуги" были взломаны. Реальные жильцы этих квартир были не в курсе об оформлении мигрантов в их жилплощади. Силовики нашли 10 подобных аккаунтов. Соответствующие документы подделывались с использованием фальшивых бланков.

По предварительной оценке, только за 2023 год злоумышленники через созданные ими юридические лица легализовали в России свыше семи тысяч иностранцев. Цена за такие услуги составляла от 27 000 до 35 000 рублей с одного "клиента". В среднем незаконный доход каждого из членов преступной организации мог достигать миллиона рублей в месяц.