В Петербурге задержали 18 человек, прописавших в России свыше 7 тысяч мигрантов
В Санкт-Петербурге правоохранители перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Силовики задержали 18 человек, которые прописали в России более семи тысяч иностранных граждан. Об этом в личном телеграм-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
В Санкт-Петербурге задержали 18 человек, предоставлявших услуги незаконной легализации иностранцев в России. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Установлено, что в состав организованной группы входило 18 граждан РФ и государств ближнего зарубежья. Для осуществления противоправной деятельности соучастники создали три юридических лица, через которые предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учёт и получению трудовых патентов", — сказано в её публикации.
Волк объяснила, что в большинстве случаев преступники регистрировали иностранных граждан по адресам тех петербуржцев, чьи учётные записи на портале "Госуслуги" были взломаны. Реальные жильцы этих квартир были не в курсе об оформлении мигрантов в их жилплощади. Силовики нашли 10 подобных аккаунтов. Соответствующие документы подделывались с использованием фальшивых бланков.
По предварительной оценке, только за 2023 год злоумышленники через созданные ими юридические лица легализовали в России свыше семи тысяч иностранцев. Цена за такие услуги составляла от 27 000 до 35 000 рублей с одного "клиента". В среднем незаконный доход каждого из членов преступной организации мог достигать миллиона рублей в месяц.
Это не первый случай подобного задержания за последние дни. Ранее Life.ru сообщал, что полиция и ФСБ РФ выявили и прекратили деятельность другого канала незаконной миграции, который был организован самими полицейским. Следствие установило, что нелегальные услуги оказывали при посредничестве двоих иностранцев, которые находили людей, желающих получить российское гражданство по "упрощённой процедуре". За деньги для них делали фальшивые документы, якобы подтверждающие украинское гражданство, которые те могли предоставить в миграционное подразделение управления МВД РФ.
Telegram / Ирина Волк