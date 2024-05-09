Общественникам из Калининграда грозит 7 лет колонии за незаконную регистрацию 1000 мигрантов

В Калининграде задержаны председатели двух общественных объединений: глава Совета национально-культурных сообществ Шукур Рашидов и руководитель автономной некоммерческой организации "Развитие еврейской культуры в Калининградской области" Сергей Стерлин. Как сообщает SHOT, они подозреваются в оформлении незаконной регистрации для почти тысячи мигрантов.

По данным телеграм-канала, Рашидов и Стерлин нелегально регистрировали приезжих в течение апреля. Иностранцам сделали временную регистрацию в нежилом помещении на территории СНТ "Чайка". Подельников быстро вычислили и задержали 7 мая.