Общественникам из Калининграда грозит 7 лет колонии за незаконную регистрацию 1000 мигрантов
В Калининграде два общественника задержаны за нелегальную регистрацию мигрантов
Шукур Рашидов и Сергей Стерлин, задержанные за незаконную регистрацию мигрантов. Обложка © Telegram / SHOT
В Калининграде задержаны председатели двух общественных объединений: глава Совета национально-культурных сообществ Шукур Рашидов и руководитель автономной некоммерческой организации "Развитие еврейской культуры в Калининградской области" Сергей Стерлин. Как сообщает SHOT, они подозреваются в оформлении незаконной регистрации для почти тысячи мигрантов.
По данным телеграм-канала, Рашидов и Стерлин нелегально регистрировали приезжих в течение апреля. Иностранцам сделали временную регистрацию в нежилом помещении на территории СНТ "Чайка". Подельников быстро вычислили и задержали 7 мая.
Причём 53-летний Рашидов помимо Совета национально-культурных сообществ возглавляет Центр адаптации, социализации и интеграции мигрантов. А у 68-летнего Стерлина есть судимость за мошенничество. Ранее он был председателем Общественного совета при Минцифры региона. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Задержанным грозит до семи лет колонии.
Ранее Life.ru писал, что ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина в Москве Наталью Трухановскую сняли с должности после скандала с задержанием нескольких её подчинённых по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка.