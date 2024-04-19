Ректора Института русского языка уволили после скандала с тестами для мигрантов
Ректора института Пушкина Труханову сняли с должности, вместо неё назначен Гусев
Ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности после скандала с задержанием нескольких её подчинённых по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.
Как сообщили сегодня в Минобранауки, прошедшая в Институте Пушкина проверка действительно установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.
Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев.
Наталья Трухановская (слева) и Никита Гусев — и. о. ректора Института русского языка им. Пушкина. Фото © minobrnauki.gov.ru
"Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен", — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Отметим, что экзамен на знание русской речи, являющийся обязательным для лиц, желающих проживать в России, введён в нашей стране с 2015 года. Он подтверждает, что мигрант может общаться на русском языке и понимать его, а также знает законодательство России, ведь незнание закона не освобождает от ответственности. 8 апреля Следственный комитет сообщил, что в Москве задержали пять человек, продававших мигрантам языковые сертификаты. Среди задержанный оказались сотрудники Института русского языка.
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