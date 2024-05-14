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14 мая, 12:39

Колокольцев анонсировал проведение в России реформы в миграционной сфере

Владимир Колокольцев, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Колокольцев, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

МВД России готовит реформу в миграционной сфере, заявил кандидат на должность главы ведомства Владимир Колокольцев. Он не привёл иных подробностей, лишь указав, что контроль за приезжими будет усилен.

"Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами", — сказал Колокольцев, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в общей сложности мигранты совершают 4% от всех преступлений в России. Однако их поведение создаёт напряжение в обществе.

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Ранее в МВД рассказали о содержании законопроекта об ужесточении государственного контроля в сфере миграции. В частности, он устанавливает основания для сбора биометрии приезжих и сокращает срок временного пребывания в России до 90 дней в году.

Матвей Константинов
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