Колокольцев анонсировал проведение в России реформы в миграционной сфере

МВД России готовит реформу в миграционной сфере, заявил кандидат на должность главы ведомства Владимир Колокольцев. Он не привёл иных подробностей, лишь указав, что контроль за приезжими будет усилен.

"Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами", — сказал Колокольцев, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в общей сложности мигранты совершают 4% от всех преступлений в России. Однако их поведение создаёт напряжение в обществе.