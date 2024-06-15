В Петербурге задержали около 50 мигрантов за нарушение правил пребывания в РФ

Полицейские Северной столицы провели рейды на петербургских оптовых рынках и проверили свыше 350 мигрантов, задержав около 50 из них за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"В ходе рейда были проверены свыше 350 иностранных трудящихся, из них в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания", — сказано в публикации.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 242 автомобиля, которыми управляли иностранцы, шестеро из них были привлечены к административной ответственности за разные нарушения правил дорожного движения. В ГУ МВД добавили, что целью рейда стали места скопления сограждан двоих двадцатилетних мигрантов, которые были задержаны ранее на этой неделе по подозрению в разбойном нападении. От их действий пострадал гражданин соседней страны — его силой заставили сесть в автомобиль и отвезли в сторону Пулковских высот, где избили, отняли телефон и личные вещи, а ещё вывели с банковской карты 55 тысяч рублей.