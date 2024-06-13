ФСБ разоблачила "медицинскую" схему незаконного ввоза украинцев в Россию

Силовики пресекли деятельность группы, нелегально ввозившей украинцев в Россию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области. По делу среди прочих лиц проходят гендиректор и главврач частной клиники. Схема действовала следующим образом: мигрантам выдавали фиктивные справки с несуществующими диагнозами якобы для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье.

По данным следствия, по незаконному каналу в Московский регион прибыли и встали на учёт не менее 150 иностранцев.

Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в организации незаконной миграции группой лиц и по предварительному сговору. Фигурантов приговорили на сроки от года до полутора лет лишения свободы и обязали выплатить крупный штраф.