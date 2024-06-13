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13 июня, 12:51

ФСБ разоблачила "медицинскую" схему незаконного ввоза украинцев в Россию

Гендиректору и главврачу клиники вынесли приговор за ввоз незаконных мигрантов в РФ

Силовики пресекли деятельность группы, нелегально ввозившей украинцев в Россию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области. По делу среди прочих лиц проходят гендиректор и главврач частной клиники. Схема действовала следующим образом: мигрантам выдавали фиктивные справки с несуществующими диагнозами якобы для прохождения обследований в одном из филиалов клиники в Подмосковье.

По данным следствия, по незаконному каналу в Московский регион прибыли и встали на учёт не менее 150 иностранцев.

Долгопрудненский городской суд Московской области признал подсудимых виновными в организации незаконной миграции группой лиц и по предварительному сговору. Фигурантов приговорили на сроки от года до полутора лет лишения свободы и обязали выплатить крупный штраф.

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Напомним, что весной этого года Следственный комитет сообщил о задержании в Москве пяти человек, продававших мигрантам языковые сертификаты. Среди задержанных оказались сотрудники Института русского языка. Ректора института Наталью Трухановскую сняли с должности после этого скандала. Её подчинённых подозревают в том, что они всерую выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.

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Shutterstock / FOTODOM / franz12

Марина Калегина
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