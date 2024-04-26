Избивала и отбирала деньги: В Подмосковье задержали гражданку Украины, державшую группу "рабов-попрошаек"

В подмосковной Балашихе задержали гражданку Украины, державшую "резиновую" квартиру с рабами-попрошайками. В движении "Альтернатива", вызволившем пленников, рассказали, что на "хозяйку" их вывел Виктор Ч. из Белоруссии, который побирался у одного из торговых центров Подольска.

Спасение Виктора Ч. и других рабов-попрошаек в Подмосковье. Видео © YouTube / "Движение Альтернатива"

Мужчина признался, что его заманили в столицу России на "заработки", однако, попав в трудную ситуацию, он не стал уходить: боялся, да и попросту некуда. Правозащитники рассказали kp.ru, что Виктор — инвалид без родных и близких, имеет травму головы и "доверчивый, как ребёнок". В сопровождении полиции они поехали в ту самую квартиру, где обнаружили Наталью.

Наталья, державшая в рабстве людей в Подмосковье. Скриншот © YouTube / "Движение Альтернатива"

Оказалось, что в квартире проживало около десяти таких "работников". Их развозили по "точкам", где заставляли стоять с жалобными плакатами с якобы умершими или больными родственниками и документами, подтверждающими легенду. Всё заработанное — до восьми тысяч рублей ежедневно и еду — они сдавали на общак. К слову, однажды один из рабов "посмел" съесть подаренную неизвестным копчёную курицу, за что сразу поплатился.





Сама Наталья не видит ничего плохого в своём "бизнесе". Женщина утверждает, что якобы является беженкой и "сама год так стояла", за что даже имеет сто штрафов за попрошайничество. Она предложила правоохранителям отпустить её "алкашей" и разойтись, но не вышло. Гражданку Украины задержали, однако она, видимо, успела предупредить о визите двоих своих подопечных Ирину и Анатолия, которые так и не объявились. Виктор написал заявление в полицию, но уголовное дело пока не возбуждено.