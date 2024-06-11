Специальное распоряжение: В США начнут массово высылать российских мигрантов
NYP: Пограничникам в США приказали немедленно депортировать мигрантов из России
В американском штате Калифорния пограничникам поручили как можно скорее депортировать нелегальных мигрантов из РФ после их задержания, сообщает газета New York Post, ссылаясь на специальное распоряжение.
Так "повезёт" не только россиянам, но и гражданам Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. А вот мигрантов из более чем сотни других стран восточного полушария немедленно депортировать не будут, а станут отпускать, предварительно назначая дату судебного разбирательства.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, как он намерен решать проблему нелегальной миграции в случае победы на ноябрьских президентских выборах. Политик пообещал закрыть южную границу Соединённых Штатов на замок, а также выдворить всех чужаков из страны.
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