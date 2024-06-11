В американском штате Калифорния пограничникам поручили как можно скорее депортировать нелегальных мигрантов из РФ после их задержания, сообщает газета New York Post, ссылаясь на специальное распоряжение.

Так "повезёт" не только россиянам, но и гражданам Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. А вот мигрантов из более чем сотни других стран восточного полушария немедленно депортировать не будут, а станут отпускать, предварительно назначая дату судебного разбирательства.