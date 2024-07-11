В России предложили депортировать из страны отсидевших мигрантов

На рассмотрение в Государственную думу внесён законопроект об обязательном выдворении из России мигрантов, отсидевших тюремный срок за совершение уголовного преступления. Сейчас обязательная депортация предусмотрена только после совершения некоторых административных правонарушений. Инициативу предложил вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков, текст документа есть в распоряжении Life.ru.

"Часть четвёртую статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года №114 <...> дополнить предложением следующего содержания: "В отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, совершивших умышленное преступление на территории РФ после отбытия уголовного наказания или освобождения от такого наказания в обязательном порядке принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в РФ", — указано в тексте законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, по данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов на 75%. Также депутаты указали на рост (21%) тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов. В качестве примера приводится недавнее задержание трёх мигрантов, которых подозревают в изнасиловании российской журналистки.

"B этой связи представляется необходимым принимать меры, ужесточающие наказание для иностранных граждан и лиц без гражданства за совершение преступлений. Предложенная законопроектом инициатива <...> будет служить сдерживающим фактором для мигрантов, уменьшая вероятность их участия в противоправных действиях. Более того, обязательная депортация подчеркивает необходимость соблюдения законов РФ и неотвратимость наказания за их несоблюдение для иностранных граждан и лиц без гражданства", — уточняется в пояснительной записке.