Госдума решила утвердить 20 новых причин для выдворения мигрантов из России

Госдума одобрит инициативу МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за совершение которых мигрантов будут депортировать из России. Об этом в своём телеграм-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России ещё по 20 статьям КоАП", — пояснил Володин.

Среди правонарушений, которые теперь будут караться депортацией:

неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;

представление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта;

мелкое хулиганство;

пропаганда нацистской или экстремистской символики либо атрибутики и прочие нарушения.

Володин уточнил, что по некоторым статьям выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, должно происходить оперативно, без решения суда.