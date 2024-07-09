Госдума решила утвердить 20 новых причин для выдворения мигрантов из России
ГД поддержит проект о выдворении мигрантов за нарушения ещё по 20 статьям КоАП
Госдума одобрит инициативу МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за совершение которых мигрантов будут депортировать из России. Об этом в своём телеграм-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России ещё по 20 статьям КоАП", — пояснил Володин.
Среди правонарушений, которые теперь будут караться депортацией:
- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;
- представление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта;
- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацистской или экстремистской символики либо атрибутики и прочие нарушения.
Володин уточнил, что по некоторым статьям выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, должно происходить оперативно, без решения суда.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой" из-за промедления с совершенствованием миграционного законодательства. Он потребовал от депутатов нижней палаты большей заинтересованности в принятии проектов, соответствующих "напряжённости ситуации".
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