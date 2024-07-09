Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 06:35

Госдума решила утвердить 20 новых причин для выдворения мигрантов из России

ГД поддержит проект о выдворении мигрантов за нарушения ещё по 20 статьям КоАП

Госдума одобрит инициативу МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за совершение которых мигрантов будут депортировать из России. Об этом в своём телеграм-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России ещё по 20 статьям КоАП", — пояснил Володин.

Среди правонарушений, которые теперь будут караться депортацией:

  • неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;
  • представление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта;
  • мелкое хулиганство;
  • пропаганда нацистской или экстремистской символики либо атрибутики и прочие нарушения.

Володин уточнил, что по некоторым статьям выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью, должно происходить оперативно, без решения суда.

Около 10 тысяч мигрантов отправились на СВО после получения гражданства РФ
Около 10 тысяч мигрантов отправились на СВО после получения гражданства РФ

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой" из-за промедления с совершенствованием миграционного законодательства. Он потребовал от депутатов нижней палаты большей заинтересованности в принятии проектов, соответствующих "напряжённости ситуации".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • МВД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров