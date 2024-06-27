Около 10 тысяч мигрантов отправились на СВО после получения гражданства РФ

Около 10 тысяч мигрантов, которые получили российское гражданство, приняли участие в спецоперации. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в спецоперации", — сказал Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, более 30 тысяч получивших российский паспорт граждан поставили на воинский учёт. Из них порядка 10 тысяч в итоге направили в зону СВО.