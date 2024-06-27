Около 10 тысяч мигрантов отправились на СВО после получения гражданства РФ
Бастрыкин: В СВО участвуют около 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство РФ
Около 10 тысяч мигрантов, которые получили российское гражданство, приняли участие в спецоперации. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в спецоперации", — сказал Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, более 30 тысяч получивших российский паспорт граждан поставили на воинский учёт. Из них порядка 10 тысяч в итоге направили в зону СВО.
Ранее Life.ru рассказывал, какие изменения коснутся лиц без гражданства после одобренного в первом чтении законопроекта об установлении особого режима для мигрантов в России. К примеру, в случае неоднократного неисполнения обязанностей в отношении мигранта принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение.
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