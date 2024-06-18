Польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы, чтобы отпугнуть мигрантов
Члены организации "Массовый всепольский протест фермеров" (OOPR) решили бороться с нелегальными мигрантами с помощью свиного навоза, который они разливают вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщается на странице фермеров-активистов в соцсети X (ранее Twitter).
Польские фермеры решили бороться с мигрантами-нелегалами свиным навозом. Видео © X / OOPR
"Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию", — цитирует издание Wirtualna Polska слова одного из организаторов акции.
По мнению фермеров, большинство нелегальных мигрантов исповедуют ислам, где свинья считается нечистым животным.
Напомним, 13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Её длина составляет 60,67 км, а ширина — от 200 м до 2 км. Ограничения введены в 27 населённых пунктах. Буферная зона создана на 90 дней с возможностью продления.
X / OOPR