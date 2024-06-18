Польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы, чтобы отпугнуть мигрантов

Члены организации "Массовый всепольский протест фермеров" (OOPR) решили бороться с нелегальными мигрантами с помощью свиного навоза, который они разливают вдоль границы с Белоруссией. Об этом сообщается на странице фермеров-активистов в соцсети X (ранее Twitter).

Польские фермеры решили бороться с мигрантами-нелегалами свиным навозом. Видео © X / OOPR

"Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию", — цитирует издание Wirtualna Polska слова одного из организаторов акции.

По мнению фермеров, большинство нелегальных мигрантов исповедуют ислам, где свинья считается нечистым животным.