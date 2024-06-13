Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение вступает в силу сегодня, 13 июня.

Буферная зона будет функционировать в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах Церковных и Черемше. Что касается запрета пребывания на приграничной территории, то он будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления. Также сообщается, что зона охватывает участок более 60 километров вдоль границы.