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12 июня, 22:39

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение вступает в силу сегодня, 13 июня.

Буферная зона будет функционировать в районах ответственности пограничных застав в Наревке, Беловежье, Дубичах Церковных и Черемше. Что касается запрета пребывания на приграничной территории, то он будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления. Также сообщается, что зона охватывает участок более 60 километров вдоль границы.

Польша хочет сделать заграждение на границе с Белоруссией непроходимым
Польша хочет сделать заграждение на границе с Белоруссией непроходимым

О том, что Варшава приняла решение о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией, Life.ru писал ранее. Зона будет действовать в 27 местах, где работает особый режим. Сообщалось, что возвращение данной меры необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Оксана Попова
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