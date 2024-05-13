Польша хочет сделать заграждение на границе с Белоруссией непроходимым

Власти Польши выделят свыше 370 миллионов долларов, чтобы укрепить заграждение, которое в 2022 году было возведено на границе с Белоруссией, рассказал в эфире телеканала TVN24 замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик.

"Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 млрд злотых, и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало", — пояснил Томчик.

По его словам, над проектом укрепления стены трудятся польские инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. После модернизации заграждение должно стать непроходимым, а не как сейчас — "временным решением".