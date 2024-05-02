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2 мая, 17:06

Закидали камнями в лицо: Мигранты-нелегалы напали на польских силовиков на границе с Белоруссией

Мигранты напали на польских пограничника и военного на границе с Белоруссией

Сотрудник Пограничной стражи Польши и солдат Войска польского получили ранения в ходе патрулирования границы с Белоруссией, на них напали мигранты-нелегалы. Об этом сообщили в пресс-службе польской Погранстражи.

"Вчера, 1 мая, польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений сотрудник Погранстражи был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь", — указано в сообщении.

По словам пограничников, удар камнем в лицо также получил солдат Войска польского. При этом утверждается, что за сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу со стороны Белоруссии. Десятерым иностранцам понадобилась помощь врачей, среди них оказалась беременная женщина из Ирана.

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Ранее в Варшаве заявили, что более 220 мигрантов с черенками лопат, утыканными гвоздями, пытались прорвать польскую границу. Однако после прибытия подкрепления им пришлось отступить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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