Закидали камнями в лицо: Мигранты-нелегалы напали на польских силовиков на границе с Белоруссией

Сотрудник Пограничной стражи Польши и солдат Войска польского получили ранения в ходе патрулирования границы с Белоруссией, на них напали мигранты-нелегалы. Об этом сообщили в пресс-службе польской Погранстражи.

"Вчера, 1 мая, польские патрули дважды подверглись нападению. Во время одного из нападений сотрудник Погранстражи был ранен камнем в лицо, ему понадобилась медицинская помощь", — указано в сообщении.

По словам пограничников, удар камнем в лицо также получил солдат Войска польского. При этом утверждается, что за сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу со стороны Белоруссии. Десятерым иностранцам понадобилась помощь врачей, среди них оказалась беременная женщина из Ирана.