Польские пограничники заставили беженца перетащить тело мёртвого друга в Белоруссию
Пограничники Белоруссии сообщили о мёртвом беженце из Ирана на границе с Польшей
Белорусские пограничники нашли избитого беженца из Ирана возле польской границы, а рядом с ним — тело его земляка. Иностранец рассказал об издевательствах со стороны поляков. Об этом сообщает пресс-служба госпогранкомитета республики.
Белорусские пограничники нашли двух иранцев у польской границы, один был уже мёртв. Видео © Госпогранкомитет Белоруссии
Инцидент произошёл накануне. Белорусский погранотряд заметил у границы с Польшей двух мигрантов, один из которых был уже мёртв. Оба они выходцы из Ирана, которых поймали польские правоохранители. По словам выжившего, их морили голодом, долго били и выгоняли на холод.
"Моему другу стало плохо, но ему не оказали никакой помощи. Он скончался. Дальше польская полиция заставила меня перенести тело на территорию Белоруссии", — рассказал иранец.
В Погранкомитете Белоруссии добавили, что это не первый случай и всего с начала года уже найдено девять мёртвых беженцев у польской границы.
Ранее на неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде Польша наложила вето на проект расселения нелегальных мигрантов по территории Европы. В Варшаве заявили, что сдерживают "волны незаконной миграции" и стоят на страже безопасности в ЕС.
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