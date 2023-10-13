Регион

Уведомления отключены

13 октября, 17:24

Польские пограничники заставили беженца перетащить тело мёртвого друга в Белоруссию

Пограничники Белоруссии сообщили о мёртвом беженце из Ирана на границе с Польшей

Белорусские пограничники нашли избитого беженца из Ирана возле польской границы, а рядом с ним — тело его земляка. Иностранец рассказал об издевательствах со стороны поляков. Об этом сообщает пресс-служба госпогранкомитета республики.

Белорусские пограничники нашли двух иранцев у польской границы, один был уже мёртв. Видео © Госпогранкомитет Белоруссии

Инцидент произошёл накануне. Белорусский погранотряд заметил у границы с Польшей двух мигрантов, один из которых был уже мёртв. Оба они выходцы из Ирана, которых поймали польские правоохранители. По словам выжившего, их морили голодом, долго били и выгоняли на холод.

"Моему другу стало плохо, но ему не оказали никакой помощи. Он скончался. Дальше польская полиция заставила меня перенести тело на территорию Белоруссии", рассказал иранец.

В Погранкомитете Белоруссии добавили, что это не первый случай и всего с начала года уже найдено девять мёртвых беженцев у польской границы.

Моравецкий грубо поставил на место Шольца, заикнувшегося о миграционном скандале в Польше

Моравецкий грубо поставил на место Шольца, заикнувшегося о миграционном скандале в Польше

Ранее на неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде Польша наложила вето на проект расселения нелегальных мигрантов по территории Европы. В Варшаве заявили, что сдерживают "волны незаконной миграции" и стоят на страже безопасности в ЕС.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Белоруссия
  • Польша
  • Происшествия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров