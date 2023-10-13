Польские пограничники заставили беженца перетащить тело мёртвого друга в Белоруссию

Белорусские пограничники нашли избитого беженца из Ирана возле польской границы, а рядом с ним — тело его земляка. Иностранец рассказал об издевательствах со стороны поляков. Об этом сообщает пресс-служба госпогранкомитета республики.

Белорусские пограничники нашли двух иранцев у польской границы, один был уже мёртв. Видео © Госпогранкомитет Белоруссии

Инцидент произошёл накануне. Белорусский погранотряд заметил у границы с Польшей двух мигрантов, один из которых был уже мёртв. Оба они выходцы из Ирана, которых поймали польские правоохранители. По словам выжившего, их морили голодом, долго били и выгоняли на холод.

"Моему другу стало плохо, но ему не оказали никакой помощи. Он скончался. Дальше польская полиция заставила меня перенести тело на территорию Белоруссии", — рассказал иранец.

В Погранкомитете Белоруссии добавили, что это не первый случай и всего с начала года уже найдено девять мёртвых беженцев у польской границы.